Uma cidade que não parou no tempo: franquias estão transformando Araucária em um polo empreendedor

Araucária completa neste sábado (11/02), 133 anos de uma história de sucesso entrecortada por muitas outras histórias bem sucedidas, de empreendedores que acreditaram no potencial do Município. Novos investidores foram chegando, aumentando a oferta de produtos e serviços no mercado local. Empreendedores locais também viram seus negócios prosperarem e investiram, contribuindo para melhorar a economia do Município.

As franquias que aqui se instalaram são exemplos do potencial da cidade em se tornar um eixo de empreendedorismo na região. Todos foram chegando e hoje já ocupam seu espaço. Acompanhe a seguir alguns exemplos de empresas que com uma visão global, acreditaram na cidade como lugar próspero, deram certo e hoje ajudam a dinamizar o comércio local.

Anjos Colchões & Sofás aposta em uma Araucária próspera

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Willian e a esposa Magali vieram de fora para investir na cidade, de olho no seu potencial de crescimento.

A pouco mais de seis meses atrás chegava em Araucária a franquia da Anjos Colchões & Sofás, sob o comando do casal de empresários Willian Gilberto de Moura e sua esposa Magali Catapan Palú de Moura. Os empreendedores, que vieram de fora para investir na cidade, fizeram um estudo, avaliaram o PIB considerável da cidade em nível de estado e enxergaram a expectativa positiva de crescimento. “Inauguramos a loja no dia 18 de julho de 2022 e graças a Deus nossas expectativas estão sendo correspondidas, temos o reconhecimento das pessoas pelo nosso atendimento e qualidade de produtos. Somos uma loja baby ainda, mas considerando que escolhemos a cidade pensando a longo prazo e enxergando um grande potencial econômico, já estamos colhendo resultados. Tanto acreditamos que há cerca de dois meses nos mudamos para cá e nos tornamos araucarienses”, conta Willian.

Segundo o empresário, os clientes da Anjos compreendem o diferencial da loja no mercado, uma vez que seus preços não estão entre os mais baratos, porém seus produtos são superiores em qualidade. “A Anjos mira em um público Classe A e B, então estamos numa posição estrategicamente diferenciada dos concorrentes, que atendem um público que busca por uma linha mais comercial”, explica.

Willian e a esposa vieram de São José dos Pinhais, na cidade metropolitana de Curitiba, para abrir a franquia, por acreditarem que Araucária é uma cidade promissora. “É uma cidade com vários empreendimentos sendo lançados, tanto populares quanto de alto padrão. Então temos essa expectativa e projetamos para daqui 10 anos uma cidade bem maior. Hoje já podemos perceber esse crescimento e desenvolvimento nos bairros, que foge dessa dependência do centro histórico e pioneiro que é a Victor do Amaral. Então, falamos de uma cidade avançada e promissora para crescer ainda mais, e conseguimos enxergar nela um potencial ainda maior do que já tem. Essa é a nossa visão para o futuro da cidade”, afirmam os empresários.

Brasil Cacau veio para “adoçar” a vida dos araucarienses

Foto: Raquel Kriger de Paiva. O empreendedor araucariense Milson da Costa apostou em uma lacuna na área de chocolaterias.

Quinze de dezembro de 2023 foi a data em que Araucária ganhou uma franquia da Brasil Cacau, do Grupo CRM, o mesmo que administra a Kopenhagen. O empreendedor araucariense Milson da Costa foi o responsável em trazer a marca e, junto com ela, toda a qualidade e o sabor irresistível dos seus chocolates, com preços acessíveis. A aposta na cidade, segundo ele, veio após observar que havia uma lacuna na área de chocolateria.

A loja não tem dois meses completos de atendimento, mas Milson está muito satisfeito com a resposta da população. “Estamos super felizes pela escolha que fizemos, Araucária tem uma gestão excepcional, é uma cidade limpa, alegre e tem um povo carismático. A população araucariense abraçou a marca de uma forma surpreendente!”, comemora.

O empreendedor acredita que o setor comercial de Araucária tem espaço para todos e que a concorrência é sempre bem vinda para mostrar aos empreendedores que não podem se acomodar naquilo que se propuseram a fazer. “Com a concorrência a gente acaba aprendendo bastante”, diz.

Milson diz que vê em Araucária um crescimento acelerado no setor de gastronomia. “O desenvolvimento é uma realidade. A população local é muito seletiva e empresas do ramo de gastronomia podem apostar na cidade, desde que trabalhem com produtos de boa qualidade. Inovação é uma palavra que está sempre em alta. Afinal, sempre precisamos nos reinventar, não é mesmo? Não tenho dúvidas que, logo Araucária vai receber grandes nomes do segmento, que virão para fortalecer ainda mais nossa gastronomia”, afirma o empreendedor.

Donos da Moranguinho’s sonhavam em expandir para Araucária

Foto: Marco Charneski. Fabiano e Erica Cristiane acreditaram e abriram a loja da Moranguinho’s há 8 anos atrás, quando o comércio era mais retraído.

O casal Fabiano Frison e Erica Cristiane da Silva Frison trouxeram uma loja da Moranguinho’s para Araucária em novembro de 2014, prevendo, há 8 anos atrás, um crescimento do comércio local. Moradores de Curitiba, eles abriram a primeira loja no bairro Sítio Cercado. “Somos vizinhos, moramos no bairro Umbará, e sempre tivemos o sonho de expandir para Araucária. Quando apareceu a oportunidade, não pensamos duas vezes e embarcamos nesse desafio. Acreditamos muito no potencial da cidade, embora quando chegamos, a Repar havia reduzido seus colaboradores e atividade, impactando na expectativa de vendas”, declaram os empreendedores.

Ainda assim, os empreendedores não desacreditaram na cidade e se mantiveram firmes no comércio local. “Amamos Araucária, é uma cidade tranquila, com características de interior pela sua gente simpática e hospitaleira. Apesar dos desafios que tivemos que enfrentar, nunca pensamos em sair daqui. O pós-pandemia tem sido desafiador para todo o comércio e em Araucária não é diferente, mas percebemos que nossos clientes são muito fiéis, principalmente porque a cultura da nossa loja é proporcionar um atendimento de excelência e humanizado”, afirmam.

Mesmo com a chegada de novos concorrentes, Fabiano e Erica sempre procuraram se reinventar. “A concorrência saudável é sempre positiva para todos. Na Moranguinho’s trabalhamos muito nosso time, com treinamentos para aprimorar o atendimento, oferecer melhores produtos, sempre visando a qualidade, que é outro ponto forte do nosso negócio. Nossas lojas entendem que somos gente servindo gente, que pessoas compram de pessoas, e isso é algo que diferencia as lojas físicas das lojas virtuais”, comparam.

E quando perguntam para o casal se Araucária é uma cidade promissora para se abrir uma loja, a resposta está na ponta da língua: “Acredito que sim, porque Araucária vem se recuperando e crescendo. Acreditamos que os próximos anos serão muito melhores”.

Premiada pela excelência no ramo de franquias, Oral Unic se consolidou na cidade

Foto: Agência Bless. Quando decidiu investir na franquia da Oral Unic, Dr Robert já tinha em mente que a unidade seria em Araucária.

Morador de Curitiba, o doutor Robert Divino de Oliveira, foi outro empresário a apostar em Araucária para investir em uma franquia. Em janeiro de 2021 ele abriu a Oral Unic, digamos assim, de caso pensado. “Quando entrei na sociedade já tinha a praça escolhida, pois sempre acreditei que o Município possui um potencial enorme ainda a ser explorado. É uma das cidades com maior renda per capita do Paraná, portanto, ainda tem muito o que crescer”, afirma o responsável técnico pela clínica.

Premiada pela excelência no ramo de franquias, a Oral Unic se destaca no ramo odontológico pelo cuidado por cada detalhe, desde a sua construção, até o seu dia a dia, no funcionamento de cada unidade. A franquia de Araucária segue esse mesmo padrão de qualidade conhecido em todo o Brasil. “Para se manter nesse patamar, acredito que ainda tenhamos alguns pontos que precisam ser trabalhados, principalmente para que as pessoas conheçam melhor a Oral Unic”, argumenta.

Dr. Robert reforça que Araucária tem potencial para figurar na lista das cidades mais promissoras. “Se manter o padrão da atual gestão, que faz um excelente trabalho, acredito que a cidade tem tudo para se tornar uma potência no Paraná”, prevê Dr. Robert.