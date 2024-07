Uma jornada de tradição e inovação no setor imobiliário de Araucária

Araucária é uma cidade com diversas empresas familiares que começaram lá atrás e trilham seu caminho até hoje com direção de filhos, sobrinhos e netos dos primeiros proprietários.

Esse é o caso da Imóveis RS, fundada há mais de 50 anos por Regina Sfendrych, tornando-se uma das imobiliárias pioneiras de Araucária. Desde então, a empresa tem se estabelecido como uma referência no setor imobiliário local, ajudando diversas famílias a encontrarem seu lar ideal. Em 2020, a gestão da empresa passou para sua sobrinha, Bruna Belniok, em um momento marcado pela pandemia. Essa transição foi desafiadora, mas a nova liderança se dedicou a enfrentar as dificuldades, “Com muita garra e dedicação, fomos vencendo os tempos difíceis. Fui me adaptando às exigências do mercado, procurando sempre estudar e estar atualizada para prestar o melhor serviço a meus clientes.”, afirmou Bruna.

Com um foco especial em locações, a Imóveis RS desenvolveu um serviço de atendimento humanizado e personalizado, destacando-se pela oferta da Locação Garantida. Esse serviço proporciona aos clientes uma segurança adicional, diferenciando-se no mercado de locações.

Além disso, a empresa também atua na venda de imóveis de diversas faixas de valor. A Imóveis RS utiliza uma ampla gama de canais para divulgação, incluindo portais imobiliários, redes sociais, seu site próprio e as tradicionais placas de “vende-se”.

A localização física da empresa permanece a mesma há mais de 30 anos, facilitando o reconhecimento e a confiança dos clientes. A empresa acompanha todos os processos imobiliários com atenção detalhada para assegurar a satisfação dos clientes, mantendo um contato direto e acessível com a proprietária, reforçando a transparência e a confiança no relacionamento com os clientes.

Além dos serviços já estabelecidos, a Imóveis RS está em processo de inovação no setor de financiamentos, com novas propostas a serem anunciadas em breve. A empresa continua se empenhando em oferecer soluções imobiliárias completas e eficientes, sempre buscando atender às necessidades específicas de seus clientes e se manter atualizada com as tendências do mercado.

Serviço

Para conhecer as vantagens de ser cliente da Imóveis RS, entre em contato através do telefone (41) 3642-1320 ou vá presencialmente até a sede da empresa, na Rua Major Sezino Pereira de Souza, 412, no Centro.

Edição n.º 1425