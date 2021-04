Uma perda irreparável!

Perdemos na última sexta-feira, 9 de abril, o deputado estadual Rubens Recalcatti (PSD). Homem de sorriso fácil, posições firmes e presença constante em Araucária.

Recalcatti estava em seu segundo mandato como deputado estadual, mas sua trajetória em Araucária é muito anterior a isso. A história dele em nossa cidade remonta à atuação enquanto delegado titular da Delegacia de Polícia Civil.

Foi no comando da DP local que Recalcatti conquistou a população araucariense. Nessa função, o então delegado deu novo ritmo à polícia judiciária. Passou a visitar as cenas de crime, conversar, abraçar e confortar as vítimas de crimes contra a vida.

Recalcatti mudou a imagem da Delegacia de Polícia Civil naquela oportunidade. Ela deixou de ser o lugar onde “bandidos eram presos” e passou a ser um lugar de cidadania, aonde as pessoas iam em busca de justiça, de seus direitos.

Outra marca de Recalcatti enquanto delegado de nossa cidade foi trabalhar muito na prevenção de crimes, passou a circular nos mais variados lugares, contava suas experiências no exercício de sua função, tentando conscientizar as pessoas, principalmente os mais jovens, quanto ao perigo das drogas e suas consequências no aumento de índices de outros crimes, como furtos, roubos, homicídios e muito mais.

Tanto era o apreço de Recalcatti pela comunidade araucariense que mesmo quando deixou de ser titular da Delegacia local não parou de frequentar a cidade. Era visto aqui constantemente e registrava esses momentos em fotos com as mais variadas pessoas, fazendo a pose que virou sua marca: cara de mau e braço cruzado.

A pose, porém, era só isso! Pose! Porque Recalcatti era justamente o inverso disso. Era um homem que estava sempre de braços abertos a todos e com o semblante alegre, mesmo atuando numa área tão delicada quanto a segurança pública! Recalcatti, o eterno delegado de Araucária, já faz falta! Nossos sentimentos a toda sua família e nossos sentimentos a todos os araucarienses e paranaenses!

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021