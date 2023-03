Uma vitória e dois empates marcaram a estreia dos times de Araucária na Copa da Amizade 2023

As equipes do Grêmio Esportivo Araucariense, Costeira FC e Araucária FC, estrearam na Copa da Amizade 2023 – Série Prata no sábado (18/03) com uma vitória e dois empates. O Costeira foi o que se saiu melhor na primeira rodada ao golear o Santíssima Trindade em 5X0, o Araucária empatou com o Piraquara em 2X2 e o Grêmio Araucária empatou com o Real Deportivo em 0X0.

Os times da cidade voltam a jogar no próximo sábado (25). O Grêmio enfrentará o Vila Sofia, às 9h45, no Campo do São João: o Costeira terá como adversário o Piraquara, às 10h, no Centro Esportivo Costeira; e o Araucária jogará contra o Fanático FC às 10h45, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

