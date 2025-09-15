Araucária será uma das primeiras cidades paranaenses a ter uma unidade do Poupatempo Paraná. O programa do Governo do Estado tem como premissa a diminuição de burocracias no atendimento ao cidadão, usando modelos nacionais e internacionais como referência.

Conforme apurado por nossa reportagem, a ideia do Governo do Estado é inaugurar o serviço em Araucária já no mês de dezembro. O Poupatempo funcionará no andar térreo do Edifício HD, que fica na Rua São Vicente de Paulo, 205, quase em frente a Clínica São Vicente.

O Poupatempo ocupará uma área de pouco mais de 600 metros quadrados e concentrará serviços de órgãos públicos como o Detran, Agência do Trabalhador, Procon, Instituto de Identificação, Receita Federal, entre outros.

Nessa fase inicial do projeto, a previsão é que pelo menos 20 unidades de atendimento ao cidadão sejam abertas em todo o Estado. A ideia é realizar até 7 milhões de atendimentos por ano, ou cerca de 27 mil por dia.

Em Araucária, o horário de funcionamento do Poupatempo será de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Além do atendimento presencial, o programa também contempla uma plataforma de serviços digitais que oferece uma experiência online intuitiva com diferentes tipos de jornada, sendo elas: 100% digitais, podendo solicitar ajuda de um atendente via videochamada, para aqueles que possuem dificuldades com a tecnologia e jornadas híbridas, iniciadas online e finalizadas presencialmente.

INVESTIMENTO

A gestão do Poupatempo em todo o Paraná será feita pelo Consórcio PR Cidadania, formado pelas empresas Cix Citizen Experience S/A, Quipux S.A.S do Brasil e Urban Participações Ltda. A escolha foi feita por meio de licitação, sendo que cabe a eles a implantação, operação a manutenção dos espaços.

O investimento previsto no programa é de R$ 871,3 milhões ao longo de cinco anos. O modelo proposto prevê um custo de R$ 27,07 por atendimento, uma redução de quase 70% no valor custeado hoje pelo governo estadual. A economia pode ultrapassar os R$ 2 bilhões durante a vigência do contrato.

Edição n.º 1482.