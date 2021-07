Unidades Básicas de Saúde passarão a vacinar gestantes de puérperas contra a Covid-19

Foto: Jonathan Campos/AEN

A partir da próxima segunda-feira, 12 de julho, às grávidas e puérperas residentes no município passarão a ser imunizadas contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde. No informe, a Secretaria Municipal de Saúde explica que em função da mudança, a campanha de imunização do público desta sexta-feira, 9, no Teatro da Praça, precisou ser suspensa.

Outra alteração na campanha de vacinação das gestantes e puérperas é o agendamento. De acordo com a SMSA, agora as mulheres precisam agendar dia e horário para receberem a primeira dose ou a segunda dose do imunizante. Este agendamento deve ser feito diretamente pelo telefone das UBS’s de cada bairro. “Na ligação às equipes de cada unidade vão informar a data e o horário em que a gestante, ou a puérpera, deve comparecer para ser vacinada”, diz a secretaria.

Mais informações podem ser obtidas no Disk Corona das 07 às 17h no telefone 0800-642-5250.

