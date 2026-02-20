A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária realiza neste sábado (21), das 8h às 17h, uma ação especial em duas Unidades Básicas de Saúde da área rural do município: UBSF Fazendinha e UBSF do Guajuvira. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços e facilitar o atendimento à população que vive nas regiões mais afastadas do Centro.

Na UBSF Fazendinha, localizada na Estrada da Fazendinha, s/n.º, a programação vai contar com o Bloquinho da Saúde, em alusão ao período de Carnaval. A unidade terá uma sala temática voltada à prevenção e vai oferecer testes rápidos, vacinação, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, além de atendimentos odontológicos e exames preventivos já organizados pela equipe da unidade.

Já na UBSF Santa Terezinha, no Guajuvira, situada na Rua Bruno Fleiter, 100, haverá consulta de enfermagem, avaliação da caderneta de vacinação com aplicação das doses necessárias, realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. As Agentes Comunitárias de Saúde também estarão na unidade para atualização cadastral dos usuários. O atendimento com nutricionista será feito conforme agendamentos já realizados.