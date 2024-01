Unidades de saúde ficarão abertas até mais tarde

A Prefeitura de Araucária informou esta semana que ampliará o horário de atendimento de algumas unidades de saúde a partir do mês de fevereiro. A ação alcança as seis principais UBSs da área urbana da cidade: Santa Mônica, Shangri-lá, São Francisco de Assis (CSU), Industrial, Costeira e São José (Tupy).

A ampliação do horário de atendimento acontecerá uma vez por mês e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal da população araucariense, bem como intensificar a coleta de exames preventivos. Nesses dias de operação corujão, as unidades de saúde ficarão abertas até às 21h.

Esse horário estendido deve beneficiar principalmente aquelas pessoas que trabalham distante de suas casas e que por conta do tempo de deslocamento ou mesmo em razão do tipo de vínculo empregatício não têm condições de procurar uma unidade básica de saúde no horário “tradicional”. Com a ampliação do tempo de “portas abertas, a Secretaria Municipal de Saúde quer também melhorar as taxas de cobertura vacinal do Município, que – seguindo uma triste tendência nacional – vem caindo consideravelmente. Outra meta é alcançar as metas estabelecidas para a coleta de citopatológico, que é o exame para detecção do câncer de colo do útero.

A Secretaria de Saúde informou ainda que no horário estendido a população poderá regularizar todas as vacinas de rotina, bem como as vacinas das campanhas vigentes para todas as idades. Outra importante ação incluída nesse tempo extra de portas abertas é a possibilidade de solicitação de mamografias para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, o que contribui para a detecção precoce do câncer de mama.

Para agilizar o processo e garantir um atendimento mais eficiente, a coleta de preventivo será realizada mediante agendamento prévio. Por isso, é importante que a comunidade procure as unidades em busca desses procedimentos. Os dias e horários específicos para o atendimento especial ao longo de todo o ano de 2024 já foram definidos e serão os seguintes: 07/02/2024, 06/03/2024, 03/04/2024,

02/05/2024, 05/06/2024, 03/07/2024, 07/08/2024, 04/09/2024, 02/10/2024, 06/11/2024 e 04/12/2024