Unidades de Saúde são a porta de entrada do cuidado a saúde mental

O mês de setembro traz à tona um tema que merece nossa total atenção: saúde mental e prevenção ao suicídio. O Jornal O Popular também abraça a campanha Setembro Amarelo, e durante as quatro edições deste mês, trará em suas páginas informações importantes sobre o assunto, considerando que no Brasil o suicídio ainda é uma das principais causas de mortes entre jovens.

Este ano a campanha tem como tema: “Quando a gente cuida, a gente transforma”. E é por isso que nesta primeira reportagem, abordaremos o papel fundamental da Rede de Atenção Psicossocial do Município de Araucária (RAPS).

A RAPS funciona em consonância com a Portaria GM/MS n.º 3.088 de 23 de dezembro de 2011, que institui o cuidado em rede para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela contempla ações de prevenção, recuperação, reabilitação e reinserção psicossocial, articuladas a uma rede intersetorial, centrada na atenção comunitária. Tem por objetivo a atenção integral ao usuário, a reintegração social e a reabilitação profissional deste, através de projetos terapêuticos que envolvam os recursos disponíveis na comunidade.

São componentes da RAPS no Município a Atenção Primária em Saúde, Atenção Psicossocial Estratégica (CAPS AD, CAPS II e CAPS i), Atenção de Urgência e Emergência (UPA e SAMU), Atenção Hospitalar (HMA) e Estratégias de Reabilitação Psicossocial (Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda: Associação Dr. Regis Viola, Arausol e Hortasol).

Porta de entrada

Vale ressaltar que a Atenção Primária, por meio das Unidades Básicas de Saúde/Estratégia Saúde da Família, é a porta de entrada e ordenadora do cuidado também para a saúde mental. O acolhimento dos usuários nas UBS’s é realizado pelos profissionais, de acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na UBS, o usuário é ouvido e verificado desde quando ele se sente assim e o que já fez para cuidar deste sofrimento. Se identificados sinais de sofrimento em saúde mental, o profissional deve aplicar Estratificação de Risco em Saúde Mental (Instrumento Elaborado e validado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná desde 2014), e seguir as orientações definidas para cada classificação: Baixo risco – equipe básica (enfermagem, medicina, odonto, farmacêutico), Médio risco (psicólogo/equipe multiprofissional) e Alto risco (CAPS).

Atividades de saúde mental podem ser realizadas na Atenção Primária pela equipe da unidade básica, sem necessidade de especialista. O cuidado em saúde mental é prática rotineira nas unidades de saúde, seja atendendo a queixas específicas de ordem emocional/comportamental, seja como parte de queixas clínicas gerais. Esta integração do cuidado em saúde mental na rotina das unidades de saúde facilita o acesso, qualifica a assistência e aumenta a resolutividade das ações.

Alto risco

Os serviços CAPS II, CAPS AD e CAPS i têm o papel estratégico de promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo os relacionados ao uso indevido de álcool e outras drogas, através de ações intersetoriais, regular e em conjunto com a APS.

A implementação da Estratificação de Risco em Saúde Mental e o estabelecimento de fluxos entre os diferentes níveis de atenção, contribuem para adequada ordenação de cuidado em saúde mental, garantindo acesso aos serviços especializados para as pessoas cuja classificação tenha evidenciado o alto risco em saúde mental. Diante das crises em saúde mental, os usuários podem ser atendidos nos CAPS, UPA ou HMA.

Monitoramento

O Departamento de Atenção Psicossocial monitora junto a epidemiologia os casos de tentativas e de suicídios, para que o planejamento das ações de saúde em saúde mental seja voltado a necessidade da população de Araucária. Assim, torna-se possível propor novos fluxos e capacitações que possam qualificar a Rede de Atenção Psicossocial nos diferentes pontos de atenção, seja na Atenção Primária, Atenção Secundária Estratégica ou Urgência e Emergência.

Conforme dados do sistema do Ministério da Saúde, os óbitos em Araucária tendo como causa “lesões autoprovocadas de saúde” foram 10 em 2020, 16 em 2021, 09 em 2022 e 09 em 2023.

Entenda melhor

CAPS II: Atende pacientes adultos portadores de transtorno mental grave e persistente e agudizados como a atenção à crise.

CAPS AD: Atende pacientes adultos com transtorno mental grave e persistente e atenção à crise relacionado ao uso de álcool e outras drogas.

CAPS i: (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil): Atende crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos incompletos com transtornos metais graves, atenção à crise, relacionados ou não ao uso de álcool e/ou outras drogas.

