Unifacear Araucária terá Mostra de Profissões no dia 17 de outubro

Mais de 3 mil alunos estão sendo aguardados na Mostra de Profissões da Unifacear Campus Araucária, que acontecerá na quinta-feira (17/10), das 8h às 12h e das 18h30 às 22h. O evento será aberto não apenas para estudantes, mas para a comunidade em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas apontando a câmera do seu celular para o QR-Code que aparece nesta página.

As Mostras de Profissões são eventos especiais voltados para quem está em dúvida sobre qual carreira seguir e que deseja conhecer mais sobre o universo acadêmico e explorar oportunidades de desenvolvimento profissional. Durante as Mostras, os participantes poderão visitar stands de diversos cursos e profissões, participar de palestras com diversos profissionais de sucesso de Curitiba e região, que falarão sobre o mercado de trabalho, e explorar possibilidades de bolsas de estudos e vagas de emprego.

O evento contará ainda com uma praça de alimentação composta por food trucks, além de sorteios de brindes, incluindo um fone JBL Wireless e outros excelentes prêmios.

“Venha participar dessa oportunidade única e descubra o futuro da sua carreira!”, convida a Unifacear. O Campus Araucária está localizado na Av. das Araucárias, 3803, no bairro Thomaz Coelho. Mais informações pelo fone (41) 3643-1551.

