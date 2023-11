Unifacear comemora 22 anos de educação e comprometimento com a cidade de Araucária

A relação entre o município de Araucária e a Unifacear é uma história marcada por momentos de prosperidade, que foram florescendo ao longo do tempo. Essa parceria não é apenas duradoura, mas também enraizada em conquistas e colaborações significativas que moldaram positivamente o destino da comunidade. Quando a Unifacear abriu suas portas, marcou a entrada triunfal de Araucária no cenário do ensino superior.

Hoje, ao refletir sobre esse marco histórico, a instituição afirma que é impossível não se emocionar com a jornada conjunta de superação e desenvolvimento. “Cada passo dado pela Unifacear foi sustentado pelo apoio caloroso e o carinho incondicional do povo de Araucária. Essa cooperação não é apenas uma parceria acadêmica, mas uma aliança emocional que transcende as fronteiras da educação”, pontua a direção.

E é com imensa alegria e satisfação que hoje (21/11) a Unifacear comemora 22 anos de uma trajetória que começou a partir de uma visão educacional ambiciosa de educadores e empresários dedicados ao progresso educacional de Araucária e seus arredores. A trajetória da Unifacear é caracterizada pela superação de desafios, pelo alcance de conquistas significativas e, acima de tudo, pelo comprometimento incansável de expandir os limites do ensino superior.

O embrião dessa grandiosa jornada teve seu início em 1986, quando um grupo determinado de pessoas se uniu com o propósito claro de elevar o nível educacional do município. Esse sonho se concretizou em 21 de novembro de 2001, quando a então Facear foi oficialmente credenciada pelo Ministério da Educação, dando início a uma história que transformaria vidas.

Os primeiros anos foram marcados por desafios, pois a Facear, à época, não contava com o respaldo de grandes grupos educacionais nem com recursos financeiros robustos. No entanto, a dedicação inabalável em proporcionar o ensino superior para Araucária, aliada ao apoio fundamental dos seus primeiros alunos e colaboradores, impulsionou o projeto para o futuro.

De 2001 a 2011, a instituição decolou. Novos cursos foram oferecidos nas áreas de exatas, humanas e saúde. O comprometimento com a excelência acadêmica resultou em um projeto de expansão para Curitiba e Fazenda Rio Grande, culminando na atualidade, em que é a faculdade com maior presença em Curitiba e região, abrangendo mais de 70 mil metros quadrados de salas de aula e laboratórios especializados.

“Abril de 2018 marcou um capítulo especial em nossa história, quando foi conquistado o status de Centro Universitário, dando origem à Unifacear. Esse feito representa a consagração de um árduo trabalho, cumprindo exigências rigorosas e demonstrando a efetiva qualidade de ensino que oferecemos”, reforça a direção.

Hoje, em meio a nova era no ensino superior brasileiro, marcada pela introdução de modalidades inovadoras como o EAD e o EAD com aulas presenciais (Semipresencial), a Unifacear, atenta às demandas do mercado, não apenas acompanha essas transformações, mas as abraça plenamente. Atualmente, são 40 cursos de graduação nessas modalidades, mais de 50 cursos de Pós-Graduação, cursos de extensão e mais de 30 polos distribuídos por todo o Brasil.

“Neste aniversário de 22 anos, é expressada gratidão pelos obstáculos superados. A Unifacear não é apenas uma instituição de ensino, é um projeto de vida, um compromisso com o crescimento e desenvolvimento contínuo. A instituição agradece a todos que fizeram e fazem parte dessa história extraordinária. São mais de 10 mil alunos formados e centenas de colaboradores. Parabéns, Unifacear! Tradição e excelência que Araucária confia!”

Maurenn Bernardo e Assessoria.