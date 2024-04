Unifacear convida estudantes para um Workshop gratuito nesta terça (9)

Estudantes de Araucária estão convidados a participar do Workshop gratuito “Empoderando Futuros”, que terá como temas a preparação para educação continuada e planejamento financeiro e palestra sobre orientação vocacional. Promovido pela Unifacear, o evento acontece nesta terça-feira (09/04), às 19h30, no auditório do campus Araucária.

O Workshop acontece em três dias alternados, para que mais estudantes possam participar. No primeiro dia (09), já confirmaram presença os alunos dos colégios estaduais Fazenda Velha e Agalvira. Na quinta (13) haverá presença dos alunos do Colégio Julio Szymanski, e finalmente na terça (23) será a vez dos alunos do Colégio Maria da Graça. Além dos estudantes destes quatro colégios, demais integrantes da comunidade acadêmica de Araucária estão convidados a participar.

A Unifacear explica que o projeto social “Empoderando Futuros” tem como objetivo incentivar alunos de escolas públicas a continuarem seus estudos no ensino superior e prepará-los para uma carreira de sucesso, abordando não apenas questões acadêmicas, mas também fornecendo conhecimentos sobre finanças pessoais e planejamento financeiro.

“O projeto nasce da preocupação com as barreiras enfrentadas por jovens de escolas públicas para prosseguir seus estudos além do ensino médio. Isso porque muitos desses alunos subestimam a importância do ensino superior, acreditando erroneamente que um diploma do ensino médio é suficiente para garantir estabilidade profissional. Paralelamente, a falta de educação financeira contribui para decisões inadequadas que podem comprometer seu futuro financeiro, incluindo a capacidade de financiar seus estudos superiores”, ilustra.

Ainda de acordo com a Unifacear, é crucial implementar iniciativas que, além de incentivar os jovens a buscarem o ensino superior, também os capacitem com habilidades essenciais para enfrentar os desafios desse processo. “Integrar educação financeira ao projeto é fundamental, proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas sobre seu futuro financeiro e investimento em sua própria educação”, pontua a Unifacear.

Atividades

Os participantes vão acompanhar palestras motivacionais e orientação vocacional; palestras com profissionais bem sucedidos de diversas áreas para compartilhar suas histórias de sucesso e inspirar os alunos a perseguirem seus sonhos; realização de teste vocacional para ajudar os alunos a identificarem suas paixões, interesses e habilidades, e a explorarem as opções de carreira disponíveis.

No Workshop de Preparação para o Ensino Superior, os alunos vão receber orientação sobre os diferentes tipos de instituições de ensino superior, processos de inscrição, bolsas de estudo e programas de assistência financeira disponíveis; treinamento para exames de admissão, como o ENEM e orientação sobre como se preparar efetivamente para esses testes. No quesito Educação Financeira e Planejamento Financeiro o projeto conta com Workshop sobre noções básicas de finanças pessoais, incluindo orçamento, economia, gestão de dívidas e investimentos.

O Workshop será ministrado na Unifacear com a curadoria da equipe do CRESOL Araucária, conteúdo e certificado do Banco Central.