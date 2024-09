Unifacear faz pesquisa para saber de que forma pode ajudar a comunidade no seu entorno

A Unifacear Araucária, através da Comissão Própria de Avaliação – CPA, iniciou mais uma Avaliação Institucional para ouvir as pessoas da comunidade ao seu entorno e saber de que forma a instituição poderá contribuir com os moradores. A pesquisa ficará disponível de 23 de setembro a 31 de outubro, e poderá ser acessada apontando a câmera do seu celular para o QR-Code abaixo:

Apontando a câmera do seu celular para este QR-Code você pode ter acesso à pesquisa.

“Sua participação é fundamental para o aprimoramento de nossos serviços e para a integração com a comunidade local. Contamos com sua colaboração para juntos construirmos um ambiente acadêmico e comunitário ainda melhor”, destaca o professor Filipe Guedes, coordenador da CPA.

As avaliações acontecem uma vez a cada semestre e contribuem para que a Unifacear possa estreitar laços com seus “vizinhos”, por isso é importante que todos participem.

Edição n.º 1433.