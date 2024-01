Unifacear lança a “Campanha Bolsa Enem” com descontos que vão até 50%

Se você fez o Enem 2023 e quer utilizar a nota para entrar na faculdade, se liga nessa promoção imperdível que a Unifacear está divulgando: a Campanha Bolsa Enem!

Como funciona? Através da promoção, os estudantes poderão receber descontos de até 50% nas mensalidades para todo o curso, seja ele presencial, semipresencial ou EAD. Lembrando que o resultado do ENEM 2023 está previsto para sair nesta terça-feira, 16 de janeiro, e pode ser conferido através do link (CLIQUE AQUI).

Segundo a Unifacear, o percentual do desconto será definido de acordo com o desempenho do estudante, obedecendo a seguinte regra:

15% de desconto válido para o curso inteiro para candidatos que obtiveram média entre 300,00 e 450,00 pontos; 20% de desconto válido para o curso inteiro para candidatos que obtiveram média entre 451,00 e 600,00 pontos; 25% de desconto válido para o curso inteiro para candidatos que obtiveram média entre 601,00 e 800,00 pontos; 50% de desconto válido para o curso inteiro para candidatos que obtiveram média acima de 801,00 pontos.

Inscrições

Após a inscrição, o candidato deverá comparecer na Unifacear e apresentar o comprovante da nota do ENEM 2023 para ter direito ao desconto e realizar a matrícula. “Este desconto não é cumulativo a nenhum outro tipo de benefício ou desconto, exceto sobre o plano de pagamentos e é válido somente para matrículas realizadas até o dia 31 de janeiro de 2024”, explica a instituição.

A nota do ENEM também poderá ser utilizada para participar de programas do governo federal que a Unifacear possui, como o PROUNI e o FIES.

Para mais informações sobre a Campanha Bolsa Enem da Unifacear, acesse o link e acompanhe o regulamento completo: http://www.unifacear.edu.br/wp-content/uploads/2024/01/regulamento-bolsa-enem-verao-2024.pdf