Unifacear promoverá a 1ª Corrida de Rua e Caminhada de Araucária

O Centro Universitário Unifacear, em parceria com diversas empresas, irá promover no dia 1º de dezembro, a 1ª Corrida de Rua e Caminhada de Araucária. A instituição espera reunir nesse evento, tanto atletas amadores quanto profissionais de Araucária, Curitiba e toda a região metropolitana. O local de realização será a Unifacear Campus Araucária, localizada na Rua Luis Franceschi, n.º 538, bairro Thomaz Coelho.

A corrida busca integrar a comunidade local e regional, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo o bem-estar de seus participantes. Além de promover saúde, a ideia é consolidar o evento como referência no calendário esportivo regional, destacando-se no segmento de corridas de rua. A expectativa é de que aconteça anualmente, tornando-se um marco esperado pela comunidade.

Responsabilidade Social

A 1ª Corrida de Rua de Araucária também oferece às empresas uma oportunidade única de associar sua marca a um evento de grande visibilidade. Ao apoiar o evento, as empresas fortalecem seu vínculo com a comunidade local, promovendo sua imagem de forma positiva e sustentável.

“O evento ainda tem um caráter social importante, pois durante a retirada dos kits de corrida, será solicitada a doação de brinquedos, que serão destinados às instituições CMEI Thomaz Coelho e CMEI Alvorada, que atendem crianças em situação de vulnerabilidade. Essa parceria não é apenas uma ação de marketing, mas também uma contribuição significativa para a sociedade”, afirma a Unifacear.

Inscrição e premiações

As inscrições devem ser feitas no site da Ticket Sports www.ticketsports.com.br. A corrida irá oferecer diferentes modalidades, permitindo que pessoas de todas as idades e níveis de preparo participem. As categorias são: Corrida dos Campeões (com largada por faixas etárias); Corrida de 10 km e 5 km; Caminhada de 3 km (ideal para quem deseja uma experiência mais tranquila); e Corrida Kids (100 m para crianças de 4 a 6 anos e 200 m para crianças de 7 a 10 anos).

Haverá premiações em troféus para todos os cinco participantes por categoria da Etapa dos Campeões, para os 3 primeiros colocados gerais na Corrida 5km, para os 3 primeiros colocados gerais e ainda por categorias (18/29 anos – 30/39 anos – 40/49 anos – 50/59 anos – 60 anos +), na Corrida 10 km.

Organizada pela Centro Universitário Unifacear, com patrocínio da Procorrer, SDB Colchões, Berneck, Dwin Brindes, Griner Contabilidade e KWM, a corrida tem como apoiadores a Prefeitura Municipal de Araucária, Araucária Acqua Park, Body Fitness, Comab e O Popular do Paraná.

