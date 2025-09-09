Já está em funcionamento o pronto atendimento adulto da Unimed em Araucária. O serviço atende aos clientes da operadora de plano de saúde e também consultas particulares no horário compreendido entre 8h e 18h30, em todos os sete dias da semana.

O pronto atendimento da Unimed na cidade fica na rua Miguel Bertolino Pizzatto, 1.901, no bairro Iguaçu. Segundo o diretor presidente da cooperativa, Rached Hajar Traya, futuramente, os planos são para que o local seja transformado num hospital regional.

Para possibilitar a instalação do pronto atendimento, o local passou por uma reforma completa em 2024. Nas instalações também funcionam uma unidade de Atenção Primária à Saúde (APS) para os clientes do plano Pleno da Unimed Curitiba, um centro de infusão de medicamentos não oncológicos, e uma unidade da Unimed Laboratório. Com essa expansão a expectativa é que nos próximos três anos o espaço possa atender 35 mil pessoas. “Tudo isso é parte de uma construção plural, coletiva, que tem como objetivo oferecer a melhor experiência aos nossos clientes com assistência médica de qualidade baseada no Jeito de Cuidar Unimed”, afirma o diretor-presidente da Unimed Curitiba.