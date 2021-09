Uninter oferece mais de 16 mil bolsas integrais de estudo para cursos EAD

Polo da Uninter fica no Centro de Araucária e está aberto para receber os alunos e tirar todas as dúvidas. Foto: Raquel Kriger de Paiva

Posicionada entre as melhores instituições de Educação a Distância do país, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), o Centro Universitário Internacional Uninter está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas, chegando a benefícios de até 100%. E olha só que boa notícia! Todos os candidatos que se inscreverem no vestibular on-line estarão participando automaticamente da campanha. Quanto melhor a pontuação obtida na prova, maior será o desconto concedido na mensalidade do curso.

Vale ressaltar que as vagas são limitadas, por isso, não deixe para a última hora. Procure agora mesmo o polo da Uninter Araucária, localizado na rua Fernando Suckow 475, Centro, ligue pelo fone/WhatsApp 3031-1271 ou acesse o site www.uninter.com/concurso-de-bolsas e confira todos os detalhes do regulamento.

O concurso oferece oportunidade para mais de cem graduações de diversas áreas, como Gestão e Negócios, Saúde, Digital, Comunicação e Marketing, Design, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Engenharia, entre outros.

Entre os diferenciais de estudar na Uninter, os alunos recebem livros físicos para cada disciplina estudada, pacote Adobe e Office 365, curso de inglês on-line gratuito, além de contarem com a plataforma de aprendizagem Univirtus, um ambiente virtual completo e exclusivo para alunos da instituição, que reúne videoaulas, suporte pedagógico e materiais complementares.

Serviço

Texto: Maurenn Bernardo com Assessoria.

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021