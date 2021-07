Uninter Polo Araucária oferece descontos de até 70% em seus cursos durante o “Mês do Amigo”

Foto: divulgação

Você que está preocupado com o futuro, pensando na carreira profissional, e até já decidiu qual será sua profissão, mas ainda não fez sua inscrição para o vestibular, a Uninter Polo Araucária, é uma excelente opção de escolha. Além disso, a faculdade está com uma promoção imperdível em comemoração ao mês do amigo. A campanha “Promo Amigo Uninter” está ofertando descontos de até 70% para os cursos de graduação, pós-graduação EAD e também na modalidade semi presencial.

E olha só que bacana! A inscrição e a matrícula são gratuitas, e o aluno ainda ganha um curso de Inglês online, totalmente gratuito. Mas é preciso se apressar para aproveitar esta oportunidade no Polo Uninter Araucária, porque a promoção só vai durar até o dia 26 de julho. Isso mesmo! Dia 26 de julho! Faltam poucos dias para acabar!

As inscrições deverão ser feitas no portal da Uninter. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone que também é whatsapp (41) 3031-1271 ou pessoalmente no Polo Araucária, localizado na rua Fernando Suckow, 475, Centro.

Vantagens

As aulas acontecem de forma online e podem ser assistidas de onde você quiser. O ambiente virtual de aprendizagem é de última geração, tornando tudo mais fácil e permitindo maior interação entre professores e alunos.

Além da tutoria online, o aluno recebe um completo suporte educacional com a equipe do Polo de Araucária. Os materiais didáticos da Uninter facilitam o aprendizado, pois são modernos, atraentes, elaborados por mestres e doutores, especializados em cada área de aprendizagem.

Diferenciais

Melhor plataforma Digital: Estude no seu ritmo, em um ambiente virtual moderno e intuitivo;

Livros de verdade: Ao invés de simples apostilas, os alunos recebem o melhor conteúdo editorial gratuitamente;

Laboratórios Portáteis: Receba equipamentos exclusivos para praticar a teoria onde e quando quiser;

Atendimento Diferenciado: Acompanhamento humanizado em toda jornada do aluno. Vencedora do Prêmio Reclame Aqui 2020 de melhor atendimento do Brasil, na categoria Educação – Universidades e Faculdades.

Curso de Inglês Grátis: Aprenda um novo idioma 100% on-line e turbine o seu currículo;

Pacote Office grátis em todas a graduações.

Sobre a Uninter

Hoje, a Uninter está com 12 polos ativos no exterior, sendo nove nos EUA, dois na Europa e um na Ásia. No Brasil, está presente em todos os estados da federação, com aproximadamente 400 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e extensão. Já formou algo em torno de 500 mil alunos.

Texto: Maurenn Bernardo