Já nas próximas semanas as duas empresas que venceram a licitação promovida pela Prefeitura para execução de serviços de sinalização viária nas ruas de Araucária devem iniciar os trabalhos.

O certame foi concluído esta semana com a publicação do resultado da concorrência. A Tottal Sinalização Ltda. venceu quatro dos cinco lotes em disputa. Já o lote que inclui os trabalhos de remoção de pinturas por raspagem ou microfresagem ficará sob a responsabilidade da RBS Usinagem e Pavimentação Asfáltica Ltda.

Inicialmente, a licitação foi aberta com preço máximo de até R$ 5,7 milhões. A disputa entre as interessadas na execução do serviço derrubou o preço em mais de R$ 2 milhões, finalizando em R$ 3,2 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), que ficará responsável pela gestão do contrato, a expectativa é que as empresas que venceram a licitação já comecem a executar os serviços até o final do mês. “Essa nova contratação aumenta a capacidade de trabalho da Prefeitura substancialmente. Contratamos até 150 mil metros quadrados de serviços de pintura de sinalização viária”, explica o secretário de Urbanismo, Walter Voss.

Ainda segundo ele, esse contrato tem duração de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período. “Aos poucos vamos colocando a casa em ordem e desarmando algumas armadilhas que herdamos. Mas com as contratações concluídas, podemos ter mais tranquilidade nesse trabalho de manutenção da sinalização viária de nossa cidade”, pontuou.

Walter afirmou ainda que a determinação do prefeito Gustavo Botogoski (PL) é a de que seja realizado um mutirão para recuperar eventuais sinalizações viárias que acabaram se apagando com o passar dos meses. “Manter uma sinalização viária adequada contribui muito com a segurança no trânsito e esse é um compromisso do prefeito com os pedestres e motoristas. Vamos intensificar agora esse trabalho e desde já pedimos a compreensão de todos com eventuais interrupções no trânsito que precisarão ser feitas para execução dessa melhoria”, finalizou.

Edição n.º 1492.