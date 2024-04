Urgente! Empresa do pedágio ainda está com dezenas de vagas para moradores de Araucária e região

Se você está à procura de um emprego, fique esperto! A sua oportunidade de trabalho pode estar neste texto! Acontece que a Via Araucária, concessionária do pedágio, está com dezenas de vagas para candidatos de Araucária e região. E o melhor: para começar a trabalhar imediatamente.

Há vagas para ajudante geral, encarregado de conservação de rodovia, motorista líder de equipe e operador de equipamento (bate-estaca, fresa, rolo, mini carregadeira e retroescavadeira).

A seleção dos trabalhadores está por conta da Eventos RH. Os contratados, além do salário compatível com a função, ainda têm acesso a um ótimo pacote de benefícios, incluindo assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, desconto farmácia, vale-transporte, vale-refeição e/ou vale-alimentação e kit presente para o(a) seu(a) bebê. Os selecionados terão ainda participação nos lucros e resultados (PLR) da empresa, dependendo de metas atingidas e performance.

Se você ficou interessado em uma dessas vagas, faça seu cadastro no site (CLIQUE AQUI) ou envie seu currículo para o e-mail parana@eventosrh.com.br ou também pelo WhatsApp (16) 99614- 1241.

DDD 16

E quem se candidatar a uma das vagas deve ficar atento ao telefone. Isto porque os recrutadores da Eventos RH ligam para os candidatos de telefones com prefixo 16. Então, se você se candidatou e na telinha do seu celular aparecer o prefixo 16, não ache que é mensagem de telemarketing e atenda a ligação.