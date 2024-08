Urgente! Jovem atropelada em frente à Unifacear precisa de doação de sangue

Na última segunda-feira (5), a estudante de Biomedicina Leticia de Moura Wassen sofreu um acidente ao ser atropelada em frente à UniFacear. O impacto do acidente foi grave, e Letícia foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde está internada na UTI. Seu estado de saúde é considerado grave, e ela necessita de transfusões de sangue com urgência.



Diante da situação, a família de Letícia organizou uma campanha de doação de sangue, essencial para o tratamento da jovem. Quem deseja ajudar deve agendar a doação no Banco de Sangue do Hospital do Trabalhador, através do site (CLIQUE AQUI). Os agendamentos evitam longo tempo de espera pois o Hemepar disponibiliza senhas limitadas para doações por ordem de chegada.

Se o seu tipo sanguíneo for compatível ao de Leticia (A+), você deve passar o nome completo da paciente na hora de preencher o formulário.

Porém, doações de qualquer tipo sanguíneo são aceitas e podem fazer a diferença no tratamento de outros pacientes também.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 51 kg, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), e estar bem alimentado. É importante apresentar um documento oficial com foto.