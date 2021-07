Urgente: Prefeitura convoca quem tem 47 anos ou mais para vacinação contra a Covid

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária vai realizar na segunda-feira, 5 de julho, a vacinação contra a Covid-19 das pessoas que têm 47 anos ou mais.

Serão dois pontos de vacinação, ambos no Parque Cachoeira. O drive thru com entrada pela Rua Rio de Janeiro e pelo sistema tradicional, que acontecerá no Ginásio Joval de Paula Souza.A vacina será aplicada no horário compreendido entre 9h e 16h.

Teatro da Praça

Gestantes que ainda não se vacinaram podem fazê-lo sem a necessidade de agendamento. Basta comparecer ao Teatro da Praça das 9h às 16. Profissionais de saúde e da educação também estão sendo imunizados no Teatro. Estes grupos, porém, precisam fazer o agendamento no site da Prefeitura.

Texto: Waldiclei Barboza