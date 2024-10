Urnas já estão preparadas e lacradas para serem levadas aos locais de votação

Araucária possui 337 seções eleitorais, totalizando 376 urnas, já prontas para receber os votos dos eleitores no próximo domingo (06/10). Do total de seções existentes no Município, 39 foram remanejadas por conta de obras e outras intervenções nos locais onde deveriam ocorrer votação, o que requer atenção especial dos eleitores araucariense.

Para o correto exercício da cidadania, o eleitor precisa estar atento à ordem de votação, de modo a evitar qualquer erro na hora de escolher os representantes. O primeiro número que será digitado na urna eletrônica é o de vereador, com cinco dígitos – os dois primeiros correspondem ao partido e os três restantes à identificação do candidato. O segundo e último número que será digitado na urna eletrônica é o de prefeito, com apenas dois dígitos.

De acordo com o TRE-PR esta é a reta final dos preparativos, onde eleitoras e eleitores já estão definidos desde maio, mês em que foi encerrado o cadastro eleitoral; as pessoas que irão trabalhar nas eleições já foram designadas; os nomes dos candidatos já estão nas urnas eletrônicas; e as urnas, por sua vez, estão devidamente preparadas e lacradas para serem transportadas aos locais de votação.

“Nessa reta final, é importante que a eleitora ou eleitor procurem as informações necessárias para votar com tranquilidade no dia da eleição. Em primeiro lugar, devem confirmar o local de votação. Isso pode ser feito pelo site da Justiça Eleitoral, pelo aplicativo E-título, e também nos telefones de contato da Justiça Eleitoral do Paraná, o Disque Eleitor 0800 640 8400; WhatsApp oficial do TRE-PR (41) 3330-8500”, orienta o TRE.

Edição n.º 1435.