Uruguai vence na rodada da Copa do Mundo e ainda sonha com a classificação

Na última rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, realizada no sábado (22/06), o Uruguai venceu a França por 3X1 e voltou a sonhar com a classificação. A equipe celeste saiu da incômoda lanterna, e agora faz contas, mirando uma vaga na próxima fase.

Nos demais jogos da rodada, a Espanha venceu a Alemanha por 5X3 e a Polônia ganhou da Itália por 2X1.

A Dinamarca segue na liderança da competição, com 21 pontos, Argentina vem em 2º com 15 pontos, Alemanha em 3º com 13 pontos, França em 4º com 10 pontos, Espanha é a 5ª colocada com 10 pontos, Polônia está em 6º com 9 pontos, Itália vem na 7ª colocação com 7 pontos, Holanda é a 8ª com 6 pontos, Uruguai está em 9º com 5 pontos e o Brasil assumiu a lanterna com 3 pontos.

A Copa do Mundo agora fará uma nova pausa em função das férias escolares, retornando com os jogos no dia 20 de julho.

Edição n.º 1421