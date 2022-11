Usuário de entorpecentes era procurado pela justiça

Na madrugada do último domingo (20), a equipe da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo pela Rua Tibagi, no bairro Iguaçu, avistou um homem acendendo um cachimbo comumente utilizado por usuários de crack. A guarnição realizou a abordagem do indivíduo, que assumiu ser usuário de entorpecente.

Foi então realizada uma consulta do nome do homem, via central SESP/PR e apareceu um mandado de prisão em seu nome. A polícia deu voz de prisão ao procurado e o encaminhou para a Cadeia Pública de Araucária, para que fosse dado fiel cumprimento ao mandado de prisão.