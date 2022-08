Usuários do Jardim Alvorada reclamam da falta de atendimento odontológico na UBS

Eles afirmam que para ter acesso a dentistas, precisam se deslocar até a UBSF Padre Chico, onde é grande a fila de espera por atendimento

Os pacientes da Unidade Básica de Saúde 0 UBS do Jardim Lavorada que necessitam de atendimento odontológico precisam procurar outra unidade, no caso a unidade Padre Francisco Belinowski, no bairro Thomaz Coelho. O problema, segundo eles, é que por atender duas comunidades, a demanda na unidade é muito grande e isso resulta em meses de espera.

“Nós procuramos a Prefeitura pra pedir que coloque profissionais da área de saúde bucal no Jardim Alvorada, mas eles alegam que não tem espaço físico na unidade para montar um consultório. Mas a gente que está por lá direto, percebe que existe espaço sim, inclusive nos fundos do terreno, é só eles terem um pouco de boa vontade. Tenho uma amiga que está sofrendo com dor de dente faz tempo e não conseguiu ser atendida ainda devido à fila de pessoas que estão aguardando consulta. É uma falta de respeito!”, lamentou a usuária Maria das Graças.

Outra paciente, que é dona de casa, também afirmou que por várias vezes tentou marcar uma consulta com o dentista e até agora não deu certo. Imagine o transtorno para as pessoas idosas e especiais e mães com crianças pequenas, elas precisam se deslocar de uma UBS que fica relativamente perto de suas casas, para ir até outra unidade e correr o risco de não conseguir atendimento. São apenas 15 minutos, porém é necessário atravessar uma passarela com uma escada de mais de 60 degraus, o que torna o trajeto bem difícil para essas pessoas”, lamentou a usuária.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que, de fato, a UBS Alvorada possui uma estrutura limitada e atua como apoio da UBSF Padre Chico, a qual possui uma equipe odontológica formada por uma dentista, dois auxiliares de saúde bucal e uma técnica de saúde bucal. No entanto, adiantou que o imóvel onde fica a unidade do Alvorada é locado, o que dificulta sua ampliação. A Saúde também informou que está previsto no Plano Municipal de Saúde a ampliação da equipe de odontologia para a UBSF Padre Chico, o qual consiste na criação de uma segunda equipe odontológica. Com isso, os atendimentos seriam ampliados, diminuindo o tempo de espera para o agendamento de uma consulta.

Sobre o tempo de espera reclamado pelos usuários, após contatada a gerência da UBSF Padre Chico, a Saúde esclareceu que o agendamento para procedimentos eletivos está para 15/09/22 e as emergências são prioridade e atendidas por lista de espera.

Fotos – Carlos Poly/SMCS

Texto: Maurenn Bernardo