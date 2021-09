Usuários do TRIAR precisam atualizar cartões-transporte

Atualização do cartão-transporte deve ser feita no Terminal Central de segunda a sexta-feira. Foto: Marco Charneski

Quem utiliza os ônibus do TRIAR e ainda não atualizou o seu cartão-transporte precisa ficar atento. Isto porque ao longo dos próximos dias os validadores instalados nas catracas dos veículos e terminais passarão a bloquear em definitivo os cartões desatualizados.

De acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo (STC) a necessidade de atualização acontece em razão da troca do sistema de bilhetagem dos ônibus do Novo TRIAR, que aconteceu no último dia 26 de julho.

Nos ônibus da antiga concessionária do TRIAR o sistema de bilhetagem era fornecido pela Datraprom. Com a troca das empresas que operam o transporte coletivo na cidade e a necessidade de modernizar os validadores e softwares de gerenciamento de acesso aos coletivos e terminais optou-se em trabalhar com o sistema de bilhetagem da Transdata.

Nessa troca de sistema houve a preservação da base de dados com os cadastros de usuários e créditos disponíveis, porém para que os antigos cartões possam funcionar corretamente nos validadores da Transdata que estão instalados em todos os ônibus e terminais é necessário fazer uma espécie de atualização das informações contidas em cada cartão.

Até o momento, até para evitar que os usuários do TRIAR tivessem problemas no embarque, os validadores da Transdata não estão bloqueando o acesso aos ônibus de quem ainda não atualizou o cartão. Isto, porém, começará a acontecer ao longo dos próximos dias. Com o cartão bloqueado, o passageiro terá que pagar a passagem em dinheiro até que procure a sede da Superintendência de Transporte Coletivo para atualizar e desbloquear seu cartão.

De acordo com a STC, a atualização é rápida, porém não pode ser feita remotamente porque é preciso que uma “maquininha” específica faça a leitura dos dados de cada cartão, sincronizando as informações com as do sistema da Transdata.

Onde atualizo o meu cartão?

Os usuários que ainda não atualizaram o cartão devem se dirigir até o Terminal Central, que fica na rua Carlos Cavalcanti, 356. É o escritório que em cima da rodoviária. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Quem tem cartão de isento também precisa atualizar?

De acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo neste momento quem tem cartão isento, seja por ser idoso, estudante ou beneficiário de algum programa social, não precisa fazer a atualização.

Cartão fornecido pela empresa

No caso daqueles usuários que utilizam o cartão-transporte fornecido pela empregadora, quem está fazendo a atualização é a própria empresa. Se você é empresário e ainda não atualizou os cartões de seus funcionários é importante acessar o site da Prefeitura (www.araucaria.atende.net) e acessar a página específica do TRIAR para saber como fazer essa atualização.

Mais informações sobre a atualização podem ser obtidas pelo telefone 41 3614-7520.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021