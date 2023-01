Usuários reclamam de instabilidade nos serviços da TIM nesta quinta-feira (19)

Nesta quinta-feira (19), muitos usuários da operadora TIM, em Araucária, reclamaram de problemas com os sinais fornecidos pela empresa. A situação foi registrada através de vários relatos que chegaram à redação do Jornal Popular. Uma usuária disse que o sinal está oscilando bastante, e ela está tendo dificuldade de completar ligações. “O sinal tá bem ruim desde ontem, quando saio de casa, às vezes a rede some totalmente”, disse a usuária.

Inúmeros internautas, mesmo com dificuldades, também conseguiram acessar o sistema e postaram comentários nas redes sociais sobre os problemas enfrentados para utilizar seus pacotes de dados de internet da TIM e também mensagens de texto e voz.

“No caso de ligações, até dá sinal de torre, porém quando a gente faz a chamada, ouvimos a pessoa do outro lado, mas ela não nos ouve”, reclamou outro usuário.

A reportagem do Popular entrou em contato com a assessoria de imprensa da TIM, e esta informou que seus serviços de dados e voz na cidade de Araucária foram restabelecidos por volta do meio dia de hoje. Disse ainda que os clientes podem ter percebido instabilidade na rede ao longo da quarta-feira, devido a uma falha ocasionada por equipamentos danificados por uma descarga atmosférica.

