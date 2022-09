Usuários relatam problema de acessibilidade em linha do TRIAR

Imagem de naeim a por Pixabay

Seja em espaços públicos ou privados, diariamente as pessoas portadoras de deficiências físicas ou com a mobilidade reduzida enfrentam desafios para se locomoverem. Um exemplo desta adversidade aconteceu na última terça-feira, 24 de agosto, na linha Arvoredo Angélica, do Transporte Coletivo de Araucária (TRIAR). Segundo usuários, o elevador instalado no ônibus parou de funcionar, dificultando e muito o desembarque de um cadeirante.

Ainda conforme o relato dos usuários, o condutor do veículo precisou pedir o auxílio de populares que passavam pela via no momento para conseguir descer o passageiro com segurança em seu ponto de desembarque. “Isso é um descaso com os cadeirantes dessa cidade e até mesmo com os outros passageiros. A sorte foi que um rapaz estava por perto e ajudou o motorista a descer o cadeirante”, explica o usuário.

Em resposta ao ocorrido, o superintendente do Transporte Coletivo de Araucária, Wilmer Jacó da Silva, afirmou que toda a frota de coletivos da cidade possui plataforma veicular com acessibilidade para cadeirantes. Contudo, as linhas pertencentes ao lote emergencial tem apresentado problemas mecânicos nos elevadores. “Esses veículos estavam parados anteriormente e por conta disso, os elevadores acabam apresentando falhas”, explica Wilmer.

De acordo com o superintendente, o procedimento padrão nestes casos foi correto, uma vez que aconteceu no desembarque do passageiro. Caso o equipamento deixasse de funcionar no emparque do cadeirante, o motorista teria que ter entrado em contato com a empresa, para esta providenciar o deslocamento deste passageiro. “Apuramos o caso e não tem jeito, o condutor precisou pedir ajuda para o desembarque do passageiro. Se fosse ao contrário, a empresa teria que providenciar o deslocamento deste cadeirante, nem que fosse de táxi. Isso está estipulado no contrato das empresas”, afirma Wilmer.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021 – Atualizada no dia 30/08/2021 ás 9h49