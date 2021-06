Vacina da gripe está disponível para todos os profissionais da educação em Araucária

Foto: Carlos Poly

Está aberta em Araucária, desde a última sexta-feira, 18 de junho, a agenda para a campanha de vacinação de influenza (gripe) para trabalhadores que atuam na área de saúde e também de educação. Desta forma, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), todos os colaboradores das instituições de ensino poderão ser vacinados, não somente os professores como era anteriormente.

A agenda está disponível no site da Prefeitura de Araucária no link (CLIQUE AQUI). No momento da vacinação é necessário apresentar, além do documento de identificação com foto, a carteira do registro de classe ou documento que comprove vínculo ativo com o estabelecimento.

Texto: PMA e Redação