Vacina da gripe será disponibilizada para toda a população nas Unidades de Saúde

Foto: Marco Charneski

A partir da próxima segunda-feira, 28 de junho, as Unidade Básicas de Saúde de Araucária passarão a imunizar a população com a vacina contra o vírus influenza (gripe). A novidade foi divulgada pela Prefeitura na tarde desta sexta-feira, 25, por meio de seu site oficial. Os araucarienses que não puderam se vacinar nesta semana, terão até o próximo dia 19 de julho para receber a dose do imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), os grupos prioritários, profissionais da educação e da saúde também devem se dirigir diretamente às UBS, sem ser necessário o agendamento prévio, de segunda a sexta-feira. Vale lembrar que é necessário respeitar um intervalo de 14 dias entre a aplicação da vacina da gripe e a da Covid-19.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima.

Texto: PMA