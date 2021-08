Vacinação contra a Covid-19 é temporariamente suspensa em Araucária

Foto: Carlos Poly

Através das redes sociais, a Prefeitura informou na tarde desta terça-feira, 24 de agosto, que por falta de doses, a campanha de vacinação contra Covid-19 precisou ser suspensa no município. Segundo o comunicado, Araucária aguarda a chegada de novos lotes de vacinas para dar andamento à campanha.

Com a última remessa de vacinas entregue ao município pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizou a imunização dos araucarienses de 25, 24 e 23 anos completos no Parque Cachoeira, das 9h às 16h. 85.324 cidadãos já tomaram a primeira dose da vacina, outros 24.502 estão com esquema vacinal completo. “Assim que o Estado enviar uma nova remessa de imunizantes a campanha será retomada. Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura para ter informações a respeito da vacinação”, orienta a SMSA.

Texto: PMA e Redação