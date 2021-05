Vacinação contra Covid-19 acontecerá somente no Ginásio Joval Paula de Souza, nesta terça-feira, 1° de junho

Foto: Carlos Poly

Araucária recebeu do Governo do Estado nesta segunda-feira, 31 de maio, um novo lote com doses da vacina contra Covid-19 produzida pela Pfizer/BioNTech. Destinadas aos grupos prioritários de comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, o município irá imunizar este público na terça-feira, 1° de junho, apenas no ponto de vacinação localizado no ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

O horário de funcionamento no ponto de imunização será das 9h às 16h e é preciso que os araucarienses aptos a receberem a dose levem um documento com foto, CPF, comprovante de residência, carteirinha de vacinação, documento que comprove a deficiência permanente e declaração assinada pelo médico a respeito da doença crônica. Às puérperas é recomendado levar uma declaração do nascimento do bebê ou certidão de nascimento da criança.

Dúvidas

Para esclarecer qualquer dúvida sobre a Covid-19 os cidadãos podem entrar em contato com o Disk Corona pelo 0800-642-5250. O atendimento telefônico, que conta com profissionais de saúde, funciona todos os dias, das 7h às 19 h. No site da Prefeitura de Araucária há também uma aba específica onde constam diversas informações sobre a doença e dados para prestação de contas.

Texto: PMA e redação