Vacinação contra Covid-19 é suspensa em Araucária nesta terça-feira, 13

Foto: Carlos Poly

Por falta de novos lotes, a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 foi suspensa no município nesta terça-feira, 13 de julho. Segundo a Prefeitura, Araucária aguarda a chegada de novas doses para dar andamento à campanha.

Na última segunda-feira, 12, com a última remessa de vacinas entregue ao município pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizou a vacinação dos cidadãos com 40 anos completos. Foram imunizadas gestantes e puérperas, com a segunda dose agendada no Teatro da Praça.

Texto: PMA e redação