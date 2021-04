Vacinação contra Covid-19 será suspensa durante o feriado de Tiradentes

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou na tarde desta terça-feira, 20 de abril, que por conta do feriado nacional do Dia de Tiradentes, na quarta-feira, 21, não haverá vacinação contra a Covid-19 na cidade. O atendimento será retomado na quinta-feira, 22, com a imunização de idosos acima de 65 anos e também com a aplicação da segunda dose. A princípio, na sexta-feira, 23, acontecerá somente atendimentos aos idosos que precisa tomar a segunda dose. Caso o município receba mais uma remessa de vacinas será informado nos canais oficiais o chamamento de novas faixas etárias.

No total, são quatro pontos no município, sendo dois de drive thru (dentro do carro) e dois pontos fixos. O horário da vacinação é das 9h às 16h. A Secretaria de Saúde informa que o horário de maior procura é sempre nas primeiras horas da manhã, portanto, a orientação é para que as pessoas também procurem os pontos no período da tarde para evitar grandes filas e aglomerações.

Confira os pontos de vacinação

– Drive Thru (sem precisar descer do carro)

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Rua: Bonifácio Kaiut, 89 – Fazenda Velha. Entrada pela rua lateral.

– Pontos fixos

Industrial – Rua Andorinha, 265 (na Igreja Quadrangular ao lado da UBS)

Escola Archelau de Almeida Torres – Rua Guanabara, número 50.

Forças de segurança

Nesta terça-feira, 20, mais 15 guardas municipais de Araucária receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19, no Centro de Vacinação do Parque Barigui. Na semana passada, 14 Gms, também selecionados obedecendo critérios de idade, receberam a primeira dose. As Guardas Municipais estão sendo incluídas aos poucos no calendário de vacinação, conforme o Plano Estadual de Imunização.

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800.6425250.

Texto: PMA