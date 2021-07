Vacinação de caminhoneiros e profissionais do transporte será retomada no município neste sábado, 10

Foto: Carlos Poly

Caminhoneiros e os profissionais de empresas de transporte coletivo voltam a ser vacinados na campanha de imunização contra a Covid-19 em Araucária neste sábado, 10 de julho. De acordo com o informe divulgado pela Prefeitura na manhã desta quarta-feira, 7, este grupo deve procurar o Parque Cachoeira, localizado no bairro Iguaçu, das 9h às 16h.

A vacinação acontecerá dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os caminhoneiros a levarem um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e um documento comprobatório da função como: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação para motorista categorias C ou E.

Já os profissionais do transporte coletivo também precisam apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e documento comprobatório da função: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Dúvidas

Mais informações e esclarecimento de dúvidas acerca da campanha de vacinação poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA e redação