Vacinação de caminhoneiros será retomada nesta quinta-feira, 1° de julho, em Araucária

Foto: Carlos Poly

De acordo com um informe divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira, 30 de junho, a vacinação para os caminhoneiros da cidade, que foi suspensa por falta de doses, será retomada nesta quinta-feira, 1° de julho. A retomada só foi possível com a destinação de um novo lote de doses para esse grupo prioritário. A imunização contra a Covid-19 será realizada em formato drive thru, no Parque Cachoeira. Os trabalhos das equipes no local terá início às 9h e irá até às 16h. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) alerta que caso acabem as doses disponíveis antes das 16h, a vacinação pode ser encerrada antes do previsto.

Divisão

Na quinta-feira, 1°, os profissionais do transporte coletivo também poderão se dirigir até o Parque Cachoeira para receberem a primeira dose da vacina. Gestantes e puérperas também poderão continuar recebendo a imunização contra a Covid-19 no Teatro da Praça, sem necessidade de agendamento.

O público em geral com 49 anos completos ou mais continuará sendo vacinado no ginásio Joval de Paula Souza. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), explica que não tem doses suficientes para abrir uma nova faixa etária de vacinação e, por isso, vai continuar vacinando pessoas com 49 anos.

Documentos

Além da apresentação do documento oficial com foto, comprovante de endereço, caderneta de vacinação é necessário apresentar as equipes no momento da vacinação os seguintes documentos:

Trabalhadores do transporte – carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Caminhoneiros – carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (p/ motorista categorias C ou E).

Texto: PMA e redação