Vacinação de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente acontece nesta segunda-feira, 31

Foto: Rodrigo Félix Leal

A prefeitura informou que nesta segunda-feira, 31 de maio, acontece a vacinação contra Covid-19 para pessoas com comorbidades, que tenham mais de 18 anos, gestantes e puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto) com comorbidades e também pessoas com deficiência permanente. Os pontos de vacinação no Parque Cachoeira, Escola Archelau e Igreja Quadrangular do Industrial atenderão das 9h às 17h.

Para receber a dose, os araucarienses devem apresentar as equipes um documento com foto, CPF, comprovante de residência, carteirinha de vacinação e declaração assinada pelo médico a respeito da doença crônica que a pessoa tenha ou comprovante da deficiência permanente. Às puérperas é recomendado levar uma declaração do nascimento do bebê ou certidão de nascimento da criança.

Documento comprobatório que atenda ao conceito de deficiência permanente adotado nesta estratégia, podendo ser: laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Endereços pontos de vacinação 31/05

Igreja Quadrangular do Industrial: Rua Andorinha, 265 (ao lado da UBS).

Escola Archelau: Rua Guanabara, 50

Parque Cachoeira: entrada pela Rua Rio de Janeiro

Texto: PMA