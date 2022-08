Vai visitar a ex e acaba morto por desconhecido

Um homem identificado informalmente apenas como Jaciel foi morto na noite desta quinta-feira, 18 de agosto, na ocupação irregular da Favorita, no bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, Jaciel teria vindo até a casa da ex-companheira, na rua dos Compadres, e reivindicado o direito de morar no local. Obviamente que a conversa desembocou para uma discussão e uma terceira pessoa que estava na casa acabou tendo que apartar a treta.

Após separar a briga essa terceira pessoa teria ido embora, sendo que poucos minutos depois um desconhecido chegou a casa de bicicleta. Ele desembarcou da bike, sacou uma arma e disparou contra Jaciel, que não resistiu. Após, subiu novamente na bicicleta e saiu pedalando pela rua dos Compadres em rumo ignorado.

Minutos após os disparos, a Polícia Militar chegou ao local e isolou a cena do crime. O corpo de Jaciel foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações acerca de autoria e motivação do crime ficam agora sob a incumbência da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

Foto – divulgação

Texto: Redação