Vai votar em trânsito? Confira o local de votação em Araucária

Nestas eleições, 19.703 pessoas que não estarão no seu domicílio eleitoral se cadastraram para votar em trânsito no Paraná. As urnas serão instaladas em seções especiais nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores aptos a votar. Serão 12 cidades no estado. Em Araucária, quem se cadastrou terá apenas o Colégio Estadual Dias da Rocha para votar. A instituição está localizada na rua Major Sezino Pereira de Souza, 723 – Centro.



Quem vai votar em trânsito no mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa. Quem estará em estado diferente votará apenas para a Presidência da República. Caso não compareça à seção escolhida para votar em trânsito é preciso justificar a sua ausência, inclusive se estiver no seu domicílio eleitoral de origem no dia da eleição, não podendo justificar no município indicado para o voto em trânsito.