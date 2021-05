Vakinha para ajudar a garotinha Melissa precisa de mais adesões

Melissa e o carinho da mamãe Thais. Foto: divulgação

A história de Melissa, 5 anos, moradora do jardim Manoel Bandeira, é comovente. Ela está em tratamento contra uma doença rara, a deficiência genética (DEAF1), que leva ao atraso do desenvolvimento, déficit intelectual, transtorno do espectro autista, diformismos faciais, alteração de marcha e comportamento, bem como, infecções recorrentes e epilepsia de difícil controle. O tratamento da Melissa é caro, consiste em um conjunto de terapias como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia, equoterapia e terapia visual.

Para manter esse tratamento complexo e garantir uma qualidade de vida melhor para a Melissa, a família criou uma vakinha virtual no ano passado, com a meta de arrecadar R$ 45 mil, mas até o momento, só arrecadou pouco mais de R$ 8 mil. A família é grata com todos que doaram e afirma que o valor até então arrecadado já ajudou bastante, porém a caminhada é longa e os tratamentos não podem ser interrompidos. “A vakinha continua ativa e precisamos de muita ajuda, a Melissa tem apresentado bons resultados com as terapias e os medicamentos, e queremos muito que esse avanço continue, mas infelizmente não temos como arcar com todas as despesas, já que nem tudo que ela precisa tem cobertura pelo SUS”, explicou a família.

Conheça mais sobre a Melissa

A garotinha nasceu no dia 31 de agosto de 2015, de cesárea. Ela era um bebê aparentemente muito saudável e crescia como deveria, ganhando peso, porém aos 2 meses de idade a família percebeu que seu desenvolvimento começou a ficar lento, ela não fazia contato visual direto, tinha episódios de choro e sorrisos sem estímulos nenhum, parecia se assustar com facilidade e sobretudo era muito hipotônica (molinha). Com o tempo o quadro foi se agravando, até a família descobrir que todas as dificuldades que a garotinha apresentava era devido uma deficiência genética rara, ainda sem nomenclatura.

Segundo os pais da menina, existem pouquíssimos casos no mundo como o da Melissa, e todos são crianças, sendo assim, não é possível vislumbrar um futuro em termos de Medicina. Mas a família não se abate e segue firme na busca de tratamentos que possam garantir uma vida melhor para a pequena. “Nos ajudem nessa batalha”, pede a família.

Todos pela Melissa

Para ajudar a garotinha Melissa, é só acessar o link da vakinha e deixar a sua contribuição: http://vaka.me/871431

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021