Valdecir Santos visita prefeito Hissam

O pré-candidato a deputado estadual falou com o prefeito sobre bandeiras que pretende defender na Assembleia Legislativa

O pré-candidato a deputado estadual Valdecir Santos esteve com o prefeito Hissam Hussein Dehaini na terça-feira, 2 de agosto. Na oportunidade apresentou ao chefe do executivo as bandeiras que pretende defender na Assembleia Legislativa do Paraná caso seja eleito em outubro próximo.

Durante a conversa, Hissam disse ter ficado contente com o fato de Valdecir ter colocado seu nome à disposição da população araucariense e afirmou que, dentro de suas possibilidades, o candidato pode contar com seu apoio durante a campanha que se inicia no próximo dia 16 de agosto.

Valdecir Santos e Hissam são amigos há anos, sendo que estiveram filiados ao mesmo partido nas eleições municipais de 2020, quando o agora pré-candidato a deputado concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores e Hissam conquistou a reeleição.

Em meio a conversa com Valdecir, o prefeito afirmou ver no empresário uma liderança comprometida com a cidade, sempre sugerindo melhorias para os bairros e setores como saúde, educação, lazer e outros. “Sem dúvida ficaria muito feliz com a eleição do Valdecir. Ele é uma pessoa que representaria muito bem Araucária na Assembleia”, opina Hissam.

A campanha oficial de Valdecir Santos a deputado estadual se inicia na próxima semana e ele afirmou que o apoio de um prefeito como Hissam, que tem alta aprovação popular, é mais um incentivo para que ele percorra toda a cidade apresentando suas ideias à comunidade araucariense. “Quem conhece o Hissam sabe que ele só incentiva aqueles que ele acredita mesmo. Então, as palavras dele me enchem de orgulho e me animam nesta caminhada”, finalizou

Foto – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza