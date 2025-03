Valmet alcança melhor posição no CDP Climate pelo segundo ano consecutivo

A Valmet, um dos principais players de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia, foi novamente reconhecida por suas estratégias e ações para mitigar as mudanças climáticas. A empresa recebeu a pontuação A e manteve sua posição de liderança na divulgação do CDP Climate pelo segundo ano consecutivo. A avaliação da organização internacional leva em conta a transparência da empresa em relação à sua estratégia, metas, governança, gerenciamento de riscos e oportunidades, além das iniciativas adotadas para reduzir os impactos climáticos no último ano.

A inclusão na Lista Climática A do CDP reflete o compromisso da Valmet com a sustentabilidade em toda a cadeia de valor. “Acreditamos que a tecnologia e a colaboração desempenham um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas. Junto com nossos fornecedores e clientes, continuaremos impulsionando a transição da indústria para um futuro circular e de baixo carbono”, afirma a vice-presidente de Sustentabilidade da Valmet, Reetta Loponen.

A multinacional investe continuamente em eficiência energética para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas operações. Entre as iniciativas, destacam-se a aquisição de eletricidade sem carbono na Finlândia e na Suécia desde 2023 e o cumprimento, sete anos antes do previsto, da meta de viabilizar uma produção 100% neutra em carbono para seus clientes de celulose, papel e energia. Na cadeia de suprimentos, a Valmet envolveu mais de 270 fornecedores com maior impacto ambiental para adotar práticas sustentáveis.

Desde 2019, reduziu em 10% o consumo de energia em tecnologias para celulose, papel, papelão e tissue, contribuindo para cortes significativos nas emissões de CO2 ao longo da vida útil das operações. As soluções da Valmet promovem uma produção mais eficiente e sustentável, com fontes de energia livres de combustíveis fósseis e o uso de materiais renováveis ou reciclados. Atualmente, as fábricas de celulose que utilizam suas tecnologias são autossuficientes em bioenergia. Além disso, sua linha de caldeiras de biomassa permite a geração de energia e calor livres de fósseis.

Em 2024, a Valmet também foi reconhecida com a medalha de ouro na avaliação de sustentabilidade da EcoVadis e recebeu o prêmio Supply Chain ESG Pioneer no European Chamber Sustainable Business Awards, na China.

Iniciativas na América do Sul

Na América do Sul, a unidade de Araucária adota soluções de eficiência energética, incluindo geração de energia por painéis solares, além da entrada da empresa no mercado livre de energia, garantindo um consumo 100% neutro em emissões de CO2. Até o final de 2025, a companhia pretende alcançar a neutralidade de emissões em suas unidades de Sorocaba, Belo Horizonte e Joinville.