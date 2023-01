Valmet é reconhecida em plataforma global de divulgação ambiental

A organização internacional sem fins lucrativos CDP (Carbon Disclosure Program) é uma plataforma global de divulgação ambiental que impulsiona empresas e governos a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, salvaguardar os recursos hídricos e proteger as florestas. Baseado em uma análise das estratégias, metas, governança, riscos e oportunidades, gestão de riscos e ações no último ano, o CDP reconheceu a Valmet, que mantém uma de suas unidades em Araucária, como líder global em sustentabilidade corporativa, incluindo-a na “A List” pela transparência de suas estratégias de mitigação das mudanças climáticas e desenvolvimento de tecnologias e soluções de baixo carbono.







Dentre os destaques, está o Programa de Clima “rumo a um futuro neutro em carbono”. A iniciativa consiste em uma continuação do abrangente trabalho na área de sustentabilidade da multinacional finlandesa e inclui metas ambiciosas de redução de emissões de CO² e ações concretas para toda a cadeia de valor, incluindo suas próprias operações, além da cadeia de suprimentos e os impactos gerados pelo uso das tecnologias Valmet pelos clientes. O programa está alinhado com o Acordo de Clima de Paris, que consiste em limitar o aumento da temperatura da Terra a 1,5º C e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

“Nossa meta é diminuir em 80% as emissões de CO² em nossas operações e em 20% na cadeia de suprimentos da empresa até 2030, sem compensação de emissões. As ações sustentáveis incluem toda a cadeia de produção e também na fase de uso das tecnologias onde nossos objetivos são dois: o primeiro é de reduzir em pelo menos 20% as emissões considerando as tecnologias atuais e o segundo é desenvolver tecnologias que permitam a produção de celulose e de papel totalmente neutra em carbono. Estamos orgulhosos dos nossos compromissos e esforços contínuos para limitar o impacto ambiental de nossos processos e produtos em toda a cadeia de nossa atuação”, explica o presidente da Valmet na América do Sul, Celso Tacla.

A Valmet mantém posição de liderança no programa climático do CDP desde 2016, corroborando que a sustentabilidade está no centro das operações e estratégia de negócios da companhia.

Tecnologias que garantem eficiência energética

Hoje, as fábricas de celulose dos clientes que utilizam as tecnologias da Valmet são 100% autossuficientes em bioenergia. Ainda, a oferta atual de caldeiras de biomassa da Valmet permite a produção de energia e calor 100% livre de fósseis.

“Estamos felizes em ser reconhecidos pelos nossos esforços para mitigar as mudanças climáticas. Como a maior parte da pegada de carbono da cadeia de valor da Valmet se origina do uso das nossas tecnologias pelos clientes, o programa enfatiza a capacidade da Valmet de criar tecnologias que permitirão uma produção 100% neutra em carbono para os clientes”, afirma a vice-presidente de Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Relações Corporativas, Anu Salonsaari-Posti.

Ainda em 2022, a Valmet foi reconhecida pelas suas ações e estratégias para reduzir as mudanças climáticas em outros importantes rankings, como a inclusão pelo 9º ano consecutivo no Índice Dow Jones de Sustentabilidade como uma das líderes mundiais em sustentabilidade, a conquista da distinção no Global Sustainability Yearbook 2022 da S&P Global, a medalha de ouro EcoVadis Platina em avaliação anual de sustentabilidade e a classificação máxima AAA na MSCI ESG Ratings.