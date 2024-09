Valmet participa da 5ª edição da Lignum Latin America com novidades para a cadeia produtiva da madeira

A Valmet, líder mundial em desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia, tem consolidado sua atuação no mercado de soluções completas para o preparo de madeira. Com sede em Araucária, a empresa possui um portfólio inovador voltado para o processamento de madeira nas indústrias de celulose e papel, painéis e energia, a Valmet otimiza cada etapa para obter o melhor rendimento possível.

As soluções de Pátio de Madeiras da empresa abrangem todo o processo, desde a alimentação até o armazenamento, com soluções adaptadas a qualquer espécie de madeira e condição climática. O resultado são cavacos de alta qualidade e uma produção mais eficiente e econômica.

A multinacional finlandesa se dedica a fornecer serviços flexíveis e customizados que atendam às necessidades dos clientes, com o objetivo de reduzir custos, aumentar a rentabilidade e constantemente criar soluções. Com a otimização do controle de processos e a alta qualidade dos cavacos, a Valmet consegue reduzir o consumo de madeira e de produtos químicos nas plantas industriais de seus clientes.

Fortalecimento

Desde 1º de agosto de 2024, a antiga Demuth, uma das principais fornecedoras de pátio de madeira no país, foi integrada à Valmet. A empresa do sul do Brasil, hoje é uma unidade de tecnologia de manuseio de madeira e sua aquisição está alinhada à estratégia da Valmet de expandir e aprimorar suas tecnologias de processo, serviços e automação para os setores de celulose, papel e energia. Com essa transação, a empresa está ainda mais forte para atender seus clientes na América do Sul.

Primeira vez

A Valmet estará presente na 5ª edição da Lignum Latin America 2024, um dos eventos mais relevantes focados na transformação, beneficiamento, preservação, energia, biomassa, uso da madeira e manejo florestal. O evento reúne as principais companhias nacionais e internacionais, fornecedores de equipamentos e serviços, instituições de pesquisa e universidades, além de renomados executivos e especialistas, para discutir questões cruciais do setor industrial, madeireiro e florestal.

A edição de 2024 acontece de 17 a 19 de setembro no Expotrade Convention Center, na região metropolitana de Curitiba. A Valmet apresentará suas soluções para o segmento no estande M6.

Edição n.º 1433.