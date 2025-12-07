Valmet quer manter ciclo contínuo de inovação para o ano de 2026

Em 2025, a Valmet figura no Top 5 do ranking das 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária. Esse desempenho, segundo o diretor-financeiro da Valmet na América Latina, Lúcio Pandolfi Junior, deve-se ao crescimento orgânico consistente das operações junto aos principais clientes dos setores de papel, celulose e energia, que ampliou significativamente o volume de serviços, entregas e movimentações tributárias.

“Além disso, a Valmet é o principal fornecedor do Projeto Sucuriú, da Arauco, um dos maiores investimentos industriais do país, cujo impacto econômico gera benefícios relevantes para o Estado do Paraná e contribui de forma expressiva para a arrecadação municipal. Somam-se a isso a sólida gestão operacional e o rigor em conformidade fiscal, que asseguram precisão e transparência em todas as operações”, cita Pandolfi.

Em 2025, a Valmet inovou com mudanças no seu perfil – lançou a nova estratégia global “Lead the Way”, que redefine o posicionamento da companhia com o propósito de “transformar indústrias rumo a um amanhã regenerativo”. A estratégia está estruturada em quatro pilares: sucesso do cliente, compromisso com o ciclo de vida, competitividade global e responsabilidade, e traz novas metas financeiras para 2030, incluindo crescimento orgânico de aproximadamente 5% ao ano, margem EBITA de 15% e ROCE de 20%. “Essa visão reforça a transição da Valmet para um modelo cada vez mais orientado a soluções completas, sustentabilidade e parceria de longo prazo com seus clientes”, reforça o diretor-financeiro.

Como parte dessa mudança, a Valmet também implementou um novo modelo operacional global, válido desde julho de 2025, que simplifica a estrutura, integra de forma mais eficiente as áreas de tecnologia, serviços e manufatura, e cria a unidade global de suprimentos (Global Supply) para ampliar competitividade, eficiência e padronização. No segmento de Soluções e Serviços em Biomateriais — que engloba as operações de papel, celulose e energia — a estratégia enfatiza inovação, circularidade e expansão da oferta de serviços ao longo do ciclo de vida dos ativos. Essas transformações moldam um novo perfil mais integrado, competitivo e voltado ao crescimento sustentável.

Valmet quer manter ciclo contínuo de inovação para o ano de 2026

O vice-presidente executivo da Valmet na América Latina, Celso Tacla, lembra que nos últimos anos a Valmet adicionou ao seu portfólio novas tecnologias, por exemplo, para conversão de papéis tissue, para fabricação de produtos finais como papéis higiênicos e toalhas de papel. Com isso, tornou-se a única empresa do setor com capacidade para fornecer soluções completas para seus clientes, desde o preparo da madeira, a fabricação de celulose, de papéis e da conversão em produtos finais para os consumidores.
“Diante de todas as inovações, a Valmet tem como principais desafios gerir simultaneamente um portfólio crescente de grandes projetos, atrair e desenvolver talentos qualificados, equilibrar custos, prazos e qualidade em entregas de alta complexidade, avançar na integração do novo ERP global, manter competitividade em um ambiente econômico volátil e implementar adequações estruturais nas unidades industriais para sustentar o crescimento futuro”, afirma Tacla.

ATENTA AO MERCADO

A Valmet é uma fornecedora global de tecnologias, automação e serviços para indústrias de processo. Na América Latina, o foco principal está em soluções para o setor de celulose e papel, onde oferece desde linhas completas de produção até serviços de manutenção e modernização. “Também atuamos fortemente em automação industrial, fornecendo sistemas avançados de controle e otimização para fábricas, além de tecnologias de controle de fluxo, como válvulas e atuadores”, completa Celso Tacla.
Outro segmento importante da Valmet está na energia renovável, com soluções para geração a partir de biomassa e tecnologias que reduzem impacto ambiental. Além disso, a empresa tem presença em mercados como mineração e óleo e gás, oferecendo sistemas de automação, válvulas e serviços especializados. “Estamos presentes em diversos países da região, com fábricas, centros de serviços e escritórios no Brasil, Chile e outros mercados estratégicos. No Brasil, este ano, estamos celebrando 65 anos de atuação, sendo protagonista das maiores transformações tecnológicas do país, levando inovação para o mercado de celulose, papel, energia e outras indústrias de processo. Nosso objetivo é apoiar nossos clientes em toda a jornada, desde o projeto até a operação, sempre com foco em eficiência, sustentabilidade e inovação”, declara o vice-presidente executivo.

Pandolfi ainda destaca que a empresa está sempre avaliando iniciativas de expansão que incluem, entre outras possibilidades, o fortalecimento das unidades de Woodhandling (preparo e manuseio de madeira), investimentos estruturais no site de Araucária, modernização de processos administrativos, avanços em digitalização e sistemas via Leap Forward (novo sistema de ERP) e possíveis ampliações em áreas de serviços e suporte ao cliente, buscando preparar a organização para maior capacidade produtiva e para o crescimento contínuo na América Latina.

“Em paralelo, está em curso um importante investimento de cerca de R$ 100 milhões para a construção de uma nova unidade fabril em Vespasiano (MG), que contará com 12.000m², incrementará a capacidade produtiva da empresa em aproximadamente 34% já no primeiro ano e viabilizará o triplo da capacidade brasileira nos anos seguintes, atendendo às demandas dos setores de mineração, papel e celulose”, explana.

Em 2026, a Valmet tem como prioridades ampliar a presença nos segmentos de papel e tissue, acelerar a digitalização e automação industrial e avançar ainda mais em soluções que reduzam emissões e promovam a economia circular. “Nosso compromisso é seguir liderando a transformação do setor de papel e celulose, sempre com foco em inovação, eficiência operacional, pessoas e geração de valor para clientes, sociedade e meio ambiente”, diz Tacla.

Edição n.º 1494.