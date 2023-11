Valmir Gomes: Parabéns Contenda

No último dia 14 de Novembro a simpática e vizinha cidade de CONTENDA fez 72 anos, uma data muito comemorada pelo Prefeito Antônio Adamir Digner o popular Mostarda, e toda sua ordeira e trabalhadora população. Contenda um pedaço bonito e verdejante do Estado do Paraná.

Uma cidade que cresce a cada dia pela pujança e trabalho do seu povo. Daqui mandamos os nossos sinceros parabéns ao Prefeito Mostarda e ao povo de Contenda. Trabalho saúde paz minha gente.

O MAU EXEMPLO

Uma vergonha o que aconteceu sábado à tarde na histórica Vila Capanema, uma invasão e briga entre as torcidas organizadas do Cruzeiro e Coritiba. Batalha campal no gramado, momento triste do futebol. Este fato de grande repercussão em todo o Brasil, vai gerar punição para os dois clubes e suas torcidas organizadas. Uma lastima para o futebol brasileiro, na verdade um mau exemplo.

O BOM EXEMPLO

Dias atrás houve uma decisão do campeonato de Araucária na cidade do mesmo nome, entre o Grêmio Araucariense e o Contenda, vencido pelo visitante Contenda, festejado por todos que estavam no Estádio Municipal de Araucária. Nossa equipe do O Popular, era formada pelo narrador Barbosa Jr, comentários de Valmir Gomes, reportagens Daniel Kochman e Waldiclei, pois bem toda equipe elogiou a educação do povo de Araucária, que mesmo perdendo o título, foi um anfitrião gentil e educado com os campeões de Contenda. Lembrei de Araucária dias atrás na histórica Vila Capanema, o bom exemplo no esporte a educação e o carinho entre os vencedores e os vencidos, o futebol em alto nível.

CASA DE APOSTAS

Nos últimos tempos o Brasil foi invadido pelas casas de apostas no futebol, inclusive como todos sabem, muitos atletas foram penalizados pelo esquema das referidas apostas. Hoje em quase todas as camisas dos clubes da primeira e segunda divisão do campeonato brasileiro, tem uma propaganda de alguma Casa de Apostas. Me parece um contrassenso, afinal contra fatos não a argumentos. Seja como for está no Senado um pedido de regularização das referidas Casas de Apostas. Minha falecida avó, sempre falava que jogos, sejam quais forem, não é coisa boa!

BENTO NA SELEÇÃO

Mais uma vez o goleiro Bento do CAP é convocado para nossa seleção brasileira, vai estar no grupo que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo. Bento Matheus Krepski é nascido em Curitiba no dia 10 de Junho de 1999 portanto com 24 anos. Bento desde que estreou na meta do rubro-negro, sempre teve grandes atuações. Um jovem, com um futuro brilhante pela frente. Como sabem o Atlhético é uma fábrica de goleiros de alto nível, desde os tempos do famoso Caju, depois vieram Roberto Costa, Neto, Santos, Weverton, todos em algum tempo serviram nossa seleção. Boa sorte Bento, você fez por merecer.

ARAUCÁRIA F.C. 100 ANOS

O velho e querido Araucária F.C. tem muitas histórias e estórias, afinal se aproxima o ano do seu centenário. Repito, o querido Fantasma foi fundado em 24 de Julho de 1924, portanto no ano que vem completa 100 anos. Não pensem que é fácil uma equipe amadora e do interior, completar o seu centenário. Nas décadas de 40,50,60, era comum jogar e vencer algumas equipes profissionais do Paraná. Participou e venceu importantes competições do nosso Estado. O clube tem sua sede na Rua Diogenes Brasil Lobato, seu Estádio Pedro Nolasco Pizatto, às margens do Rio Iguaçu é um patrimônio histórico do esporte do Paraná. Sou sabedor que á atual diretoria do Fantasma da Baixada, está trabalhando e muito, para festejar de maneira digna o centenário do nosso querido Araucária F.C. Contem comigo na divulgação das festividades.

PAZ MEU SENHOR

As vezes somos surpreendidos por atos e fatos que nos entristecem profundamente. A guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas, são prova disto. Paz meu Deus.

Edição n.º 1389