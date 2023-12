Valmir Gomes: Rogério Gajda

Conheci o jovem Rogério trabalhando na Rádio Iguaçu e Tv Araucária anos atrás. Na ocasião eu e o Dorival Crispin fazíamos um programa na Tv Araucária, naquele tempo Rogério nos dava uma grande assistência técnica, o que fazia também na rádio Iguaçu. Rogério nasceu com o dom da tecnologia, sua empresa Take-11 Produção Audiovisual, é uma marca de qualidade em todo o Estado do Paraná. Além disto, Rogério tem uma habilidade acima do normal, para executar seu trabalho em benefício dos inúmeros clientes. Na área de vídeo é um craque, seus clientes são uma prova disto. Sua Take-11 hoje é uma referência na área da produção audiovisual, seja na cidade de Araucária ou no Estado do Paraná. Com uma equipe altamente qualificada, Rogério e sua Take-11 são orgulho da família e amigos.

TAKE 11

Durante a pandemia tive o prazer de fazer um longo trabalho ao lado do Rogério e sua equipe, eu o Barbosa e o Daniel, ao lado do Edu, cobrimos os jogos do Araucária em todo o Estado. Foram momentos de convivência com o Rogério e sua equipe. Tecnicamente um trabalho perfeito, tudo sempre funcionou muito bem. E o mais importante, a convivência nas viagens e jogos com esta turma toda, foi sempre muito agradável. Daqui desejo sucesso e agradeço a Take-11 e sua equipe.

PRESIDENTE PETRAGLIA

O clube Atlhético Paranaense segue seu rumo de ótima administração, foi conduzido à presidência mais uma vez o Dr. Mário Celso Petraglia e sua equipe. Imagino que a chegada de velhos amigos e atleticanos da gema na sua chapa, irão fortalecer ainda mais o clube no futuro. O próximo passo do presidente Petraglia, é viajar até os Estados Unidos para acordar uma parceria que imagino seja um golaço para o futuro do CAP. Como o Petraglia costuma chamar o Atlhético.

OS COXAS

Muitas novidades pelas bandas do alto da Glória, uma delas o diretor de futebol Artur Moraes foi despedido do clube e retornou a São Paulo. Artur no Coritiba criou um rastro de intrigas, além de contratar vários atletas que estavam abaixo do que se esperava para a primeira divisão, na verdade, o senhor Artur Moraes errou muito mais do que acertou, além de ter sido uma pessoa de difícil trato, como à maioria dos atuais dirigentes da SAF do Coritiba. Uma lástima.

CAP

A novidade pelas bandas do CAP foi à saída do dirigente Alexandre Mattos, um amigo pessoal do presidente Petraglia, Mattos foi para o Vasco da Gama, ajudar na formação do novo time para o ano de 2024. Por aqui Alexandre Mattos acertou na contratação do garoto Vítor Roque, e errou na contratação do Arturo Vidal o chileno e também do atacante William Bigode, entre outros. Não vai deixar saudades.

SÉRGIO MALUCELLI

Tempos atrás o senhor Sérgio Malucelli, quase veio comandar o futebol do Araucária com a sua empresa SM Sports. Quando tudo parecia acertado entre á SM Sports e o Araucária, via Prefeitura Municipal, o senhor Sérgio Malucelli continuou seu projeto na cidade de Londrina. Agora, depois de muitos anos, foi desfeita à parceria entre SM Sports e Londrina. Fico na expectativa de quem sabe no futuro, possa haver uma nova negociação entre SM Sports e Araucária.

LUÍS SUÁREZ

O atacante do Grêmio, uruguaio Luis Suárez, foi eleito o Bola de Ouro do campeonato brasileiro. Dois fatos chamam atenção, o comportamento do atleta fora do campo, exemplar! E suas atuações dentro do campo, craque e goleador. SUÁREZ deixou uma marca no Brasil extraordinária. Mostrou qualidade como atleta e como cidadão. Na terra do país campeão do Mundo 5 vezes, ele foi eleito como o melhor jogador do campeonato nacional. Parabéns SUÁREZ.

Edição n.º 1393