Vamos ajudar a encontrar a Lolla!

A Border Collie Lolla fugiu de casa, na Rua Heitor Alves Guimarães, no Centro, no início da noite desta sexta-feira (09/09) e desde então não foi mais vista. O dono está aflito, pedindo ajuda para tentar encontrar a amiguinha. Lolla possui a pelagem branca, com manchas pretas.

“Pelas imagens das câmeras de segurança foi possível ver que a Lolla pulou o muro e fugiu em direção à rua. Se alguém a viu por aí ou se por acaso a recolheu, solicitamos por favor que entre em contato conosco”, pede o dono. O fone é o (41) 99634-4013, falar com Murilo.