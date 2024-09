Vamos ajudar a encontrar o cãozinho Baster, ele é idoso e está cego

Baster é um cãozinho idoso e cego, que nesse momento encontra-se afastado da sua tutora. Ele fugiu na noite de terça-feira (24/09), por volta das 20h30, no Jardim Fonte Nova, e precisa ser encontrado, porque além das suas atuais condições, ele está em tratamento.

Com a pelagem preta, Baster não tem raça definida e seu porte é pequeno. Ele possui algumas manchas brancas, sendo uma no peito e as demais nas patas dianteiras e também tem pelos branquinhos ao redor dos olhos e no focinho. “Estou arrasada, sinto falta do meu cãozinho e quero demais encontrá-lo, ele precisa de mim e eu dele”, disse a tutora Alcione.

Qualquer informação sobre o paradeiro do cãozinho Baster, entre em contato pelos fones (41) 99694-3597 (tutora Alcione) ou (41) 98827-4737 (Sabrina).